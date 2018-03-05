В Доме кино Союза кинематографистов России впервые покажут цикл современных американских документальных фильмов «США.DOC».

Первый показ состоится во вторник, 6 марта, в 19:00. Программу откроет картина Сары Мошман «Обычные женщины и необычные дела».

Фильм-путешествие расскажет о сильных женщинах, которые масштабом своих достижений задают высокую планку всему миру. Среди героинь, например, значатся астронавт, шеф-повар и математик.

Кинопоказ состоится бесплатно, но необходима предварительная регистрация.

В апреле цикл продолжит картина «Поколение марса» от Netflix. Фильм расскажет о группе «ботаников» в космическом лагере, они мечтают о путешествии на Марс. В то же время эксперты размышляют об истории и будущем НАСА.

Программа продолжится в мае документальной одиссеей о ресторанном критике Джонатане Голде. «Город Голда» покажет этническую кухню Лос-Анджелеса, полного мигрантов, и потому соединившему в себе рецепты со всего мира.

Источник: «Дом кино»