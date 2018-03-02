Google запустила виртуальный секвенсор Song Maker, с помощью которого можно сочинять мелодии в браузере.

Пользователям доступен ряд музыкальных инструментов, включая синтезатор, фортепиано, струнные и духовые, а также ритм-секцию. Кроме того, в сервисе есть функция записи голоса. При этом Song Maker работает и на мобильных устройствах, позволяя использовать для управления сенсорный экран.

Полученную мелодию можно сохранить в виде ссылки или сразу переслать знакомым, однако скачать композицию нельзя.

Источник: The Verge