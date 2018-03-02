Катки с искусственным льдом в столичных парках будут работать до 11 марта включительно.

В парке Горького перед закрытием катка, с 8 по 10 марта, выступят диджеи, пройдет марафон экскурсий, а также мастер-классы по созданию букетов и столярная мастерская для мам.

В пресс-службе ВДНХ рассказали, что каток закроется также 11 марта. В последний вечер работы катка состоится концерт.

Ранее сообщалось, что посвященная спортивным достижениям «Ночь на катке» состоится 7 марта в 16 московских парках.

Источник: агентство «Москва»