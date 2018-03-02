Каток на ВДНХ не будет работать с 17:00 до 23:00 во вторник, 6 марта.

Также 2-4 марта отменят анимационную программу. Причина — ухудшение погодных условий.

3 и 4 марта из-за метели и снегопада в Москве и Москве и Московской области объявлено штормовое предупреждение. В субботу, 3 марта, резко понизится атмосферное давление — до 741 миллиметра ртутного столба, и в город придут снегопады и небольшое потепление. В воскресенье, 4 марта, ожидается снег, сильный ветер и метель.

Ранее сообщалось, что катки с искусственным льдом в столичных парках будут работать до 11 марта включительно.

Источник: агентство «Москва»