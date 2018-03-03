«Нелюбовь» режиссера Андрея Звягинцева получила французскую национальную кинопремию «Сезар» за лучший фильм на иностранном языке.

Соперниками российской картины в этой категории были американские «Ла-Ла-Ленд» и «Дюнкерк», шведские «Квадрат» и «Случай в отеле „Нил Хилтон“», а также бельгийские «Свадьба» и «Обмен принцессами».

Софи Марсо и Пьер Ришар наградили Сезаром "Нелюбовь" Андрея Звягинцева в категории лучший иностранный фильм #Cesar2018 pic.twitter.com/4jMje8oDnz — Кино Франции (@cinema_france) 2 марта 2018 г.

Лучшим фильмом признали «120 ударов в минуту» Робина Кампийо.

Ранее «Нелюбовь» Звягинцева номинировали на премию «Оскар», вручение которой состоится в ночь на 5 марта. Прямую трансляцию церемонии покажет «Кинопоиск».

Также «Нелюбовь» оказалась номинантом на «Золотой глобус», однако награду в категории «Лучший фильм на иностранном языке» получила немецкая картина «На пределе» Фатиха Акина.