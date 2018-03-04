Галерея «Палисандр» и Посольство Италии в России при поддержке Итальянского института культуры в Москве открыли выставку «Итальянский дизайн», приуроченную к всемирному Italian Design Day.

Italian Design Day отмечается с 2017 года одновременно в более чем ста странах мира. Галерею «Палисандр» выбрали в качестве резиденции события. На площадке, расположенной на «Трехгорной мануфактуре», показывают образцы мирового коллекционного дизайна.

Экспозиция посвящена истории итальянского дизайна. Здесь можно увидеть как классические экспонаты 1950-х годов, так и работы современных авторов. В частности, гостям покажут разработки современного итальянского дизайнера и архитектора Карло даль Бьянко.

Посетить галерею можно по 20 апреля.

Источник: Организаторы выставки