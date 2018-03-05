Картина «Икар» о российской допинг-системе получила «Оскар» в номинации «Лучший документальный фильм».

В своей работе американский режиссер Брайан Фогель рассказывает о спортсмене, который решил разобраться в системах допинга и обратился за помощью к известному российскому специалисту. Вместе они проводили эксперименты и выяснили, как можно обмануть допинг-тесты, после чего оказались в центре скандала, из-за которого Россию отстранили от Олимпиады. В подготовке картины участвовал бывший руководитель Антидопингового центра в Москве Григорий Родченков, уехавший после увольнения в США и ставший информатором Всемирного антидопингового агентства.

«Посвящаю награду доктору Родченкову. Это картина о России, но в большей степени — о важности говорить правду», — заявил Фогель во время награждения.

Лучшим фильмом на 90-й церемонии «Оскар» признали «Форму воды» Гильермо дель Торо, также получившего награду за лучшую режиссуру. Лучшим мультфильмом, в том числе с лучшей песней, оказалась «Тайна Коко». Лучшим фильмом на иностранном языке стала «Фантастическая женщина» из Чили. Российская «Нелюбовь» Андрея Звягинцева осталась без награды.

And the Oscar goes to... pic.twitter.com/LQ1LdIChka — The Academy (@TheAcademy) 5 марта 2018 г.

Лучшим актером назвали Гари Олдмана («Темные времена»), а лучшей актрисой — Фрэнсис Макдорманд («Три билборда на границе Эббинга, Миссури»). Награды за роли второго плана получили Сэм Рокуэлл («Три билборда на границе Эббинга, Миссури») и Эллисон Дженни («Тоня против всех»).

Лучший оригинальный сценарий оказался у картины «Прочь», а адаптированный — у фильма «Зови меня своим именем». «Бегущего по лезвию 2049» отметили за лучшую операторскую работу и спецэффекты, а «Дюнкерк» — за лучший монтаж, звук и монтаж звука.

Ранее The Village выяснил у кинокритиков, как стоит относиться к «Оскару» в 2018 году и какие фильмы они сами бы наградили премией.

Источник: «Оскар»