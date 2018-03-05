Московские парки подготовили праздничную программу к Международному женскому дню с 8 по 11 марта. Экскурсии и лекции организуют 16 площадок, среди которых «Зарядье», «Сиреневый сад», «Сокольники», и музей-заповедник «Царицыно».

Бесплатные экскурсии на темы «14 историй о любви» и «Женские дуэли, балы и развлечения обителей Нескучного сада» подготовил Парк Горького. Здесь же организуют квест для одного или пары «Cherchez la femme». Для участия в нем нужна предварительная регистрация.

Еще одна экскурсия — по выставке «Цветов весны причудливые краски» стартует в музее-заповеднике «Царицыно» в 13:00. Гостям покажут распустившиеся тюльпаны, нарциссы, сциллы и другие первоцветы. Для участия в экскурсии тоже нужно зарегистрироваться.

На территории Исторического парка на ВДНХ в эти дни пройдет экскурсия, посвященная женщинам разных эпох, а также показ мод женской одежды начала ХХ века. А в парке «Фили» москвичи могут поучаствовать в ежегодном «Цветочном забеге», стартующем в 14:00. Мужчины пробегут два километра с букетами тюльпанов, раздавая встреченным девушкам по цветку.

Источник: Сайт мэра Москвы