В честь Международного женского дня в Москве до 10 марта проведут более 50 бесплатных мероприятий.

В библиотеках и культурных центрах, школах искусств и музеях для горожан пройдут выставки, экскурсии, мастер-классы и концерты. Все события связаны с женщиной и ее образом в природе, а также с материнством.

На некоторые мероприятия потребуется предварительная регистрация. Подробный список событий представлен на сайте мэрии.

Также празднование Международного женского дня охватит 16 парков столицы.

Источник: сайт мэра Москвы