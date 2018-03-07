В честь 8 Марта в Москве проведут более 50 бесплатных мероприятий
В честь Международного женского дня в Москве до 10 марта проведут более 50 бесплатных мероприятий.
В библиотеках и культурных центрах, школах искусств и музеях для горожан пройдут выставки, экскурсии, мастер-классы и концерты. Все события связаны с женщиной и ее образом в природе, а также с материнством.
На некоторые мероприятия потребуется предварительная регистрация. Подробный список событий представлен на сайте мэрии.
Также празднование Международного женского дня охватит 16 парков столицы.
Источник: сайт мэра Москвы
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