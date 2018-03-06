Фестиваль документального кино «Делай фильм» начал прием заявок для участия в питчинге кинопроектов (показах для инвесторов).

В рамках мероприятия с 18 по 22 апреля на территории «Хлебозавода» также состоятся показы российской и зарубежной документалистики. Картины посвящены граффити, современному искусству, гражданскому активизму, трансформации городских пространств, влиянию технологий, вопросам гендера и экологии.

Презентацию кинопроектов разделят на две части: двухдневный воркшоп для авторов фильмов и самого питчинга, где режиссеры представят свои идеи. По итогам жюри выберет трех участников, которые получат гранты на съемку фильмов до конца 2019 года. Победителю выделят 200 тысяч рублей, а выигравшим второе и третье места — по 100 тысяч.

Для участия в питчинге режиссеры должны отправить заполненную анкету по ссылке.

Источник: представители фестиваля