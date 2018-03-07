«Медиазона» выпустила игру «Не совершай ошибку!», где в любой момент можно оказаться одним из героев материалов издания.

Решившись выйти из комнаты, игрок отправляется на прогулку по среднестатистической российской глубинке. По пути он попадает в события, о которых «Медиазона» писала ранее. Среди инфоповодов, например, значатся взрывающиеся дома и полицейский беспредел. Вероятность умереть в игре составляет 1 %, но так ли это мало, предлагается проверить на практике.

Чтобы победить, достаточно послушаться совета поэта Иосифа Бродского и не выходить из комнаты. Игра призвана «разрешить противоречие» между новостной повесткой и уверенностью в собственной безопасности.

Источник: «Медиазона»