В рамках театрального проекта «Золотая Маска в городе» с 13 марта по 14 апреля жители Москвы смогут бесплатно посмотреть спектакли в исполнении театральных групп со всей России. Афиша представлений размещена здесь.

Постановки покажут в здании факультета журналистики МГУ на Моховой улице, Ленинградском вокзале, Центральном детском магазине, Московском планетарии, Новой Третьяковке, Библиотеке имени Достоевского и «Москвариуме» на ВДНХ.

Завершится фестиваль праздничным шоу у Большого театра. Масштабные уличные гуляния пройдут на Театральной площади 14 апреля.

Три спектакля фестиваля «Золотая маска» покажут в прямом эфире на главной странице «Яндекса» и в мобильном приложении сервиса.

Источник: Агентство «Москва»