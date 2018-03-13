Фестиваль «Золотой маска» завершится уличным шоу на Театральной площади
В рамках театрального проекта «Золотая Маска в городе» с 13 марта по 14 апреля жители Москвы смогут бесплатно посмотреть спектакли в исполнении театральных групп со всей России. Афиша представлений размещена здесь.
Постановки покажут в здании факультета журналистики МГУ на Моховой улице, Ленинградском вокзале, Центральном детском магазине, Московском планетарии, Новой Третьяковке, Библиотеке имени Достоевского и «Москвариуме» на ВДНХ.
Завершится фестиваль праздничным шоу у Большого театра. Масштабные уличные гуляния пройдут на Театральной площади 14 апреля.
Три спектакля фестиваля «Золотая маска» покажут в прямом эфире на главной странице «Яндекса» и в мобильном приложении сервиса.
Источник: Агентство «Москва»
КомментарииПодписаться