С 14 по 25 марта в кинотеатре «Октябрь» пройдет 11-й фестиваль ирландского кино. В этот раз темой мероприятия выбрали «Изгои и скитальцы».

Картины-участники представят актеры и режиссеры, снявшие их. После некоторых кинопоказов состоятся также дискуссии и семинары.

Главным фильмом программы станет «Моди» режиссера Эшлин Уолш. Покажут, кроме того, фильм «Добытчица», номинированный на «Оскар» и «Золотой глобус». Полную программу фестиваля можно изучить здесь.

Источник: официальный сайт мэра Москвы