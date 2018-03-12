В Боярских палатах на Страстном бульваре с 12 по 14 марта пройдет динамическая инсталляция «Практика относительности». Проект подготовили студенты курса «Сценография» Британской высшей школы дизайна.

Итоговую инсталляцию посвятили открытиям и выводам теории относительности, а также ее влиянию на искусство постмодернизма. Проект совмещает арт-объекты и перформансы в едином действии. Зрители при этом могут стать участниками происходящего.

Продолжительность спектакля-инсталляции составит один час. Вход на мероприятие свободный по предварительной регистрации. Следующие показы пройдут 13 марта в 19:00 и 21:00 и 14 марта в 19:00.

Источник: Организатор мероприятия