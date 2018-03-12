В Москве пройдет очередная акция «День без турникетов» — фестиваль о слиянии искусства и производства, на котором понятным языком расскажут о промышленности.

Программа откроется 19 марта в Мультимедиа Арт Музее выставкой «Производство как искусство». В экспозиции представят фотографии авторов, вдохновленных индустриальным искусством.

В рамках мероприятия 23 марта пройдет концерт «Дельфина». Перед ним с диджей сетом выступит электронный дуэт Yung Acid. В этот же день пройдет экскурсия Антона Долина об эпохе «Кока-Колы» на заводе компании. А Гоша Куценко расскажет о процессе создания мебели.

Завершится фестиваль показом производственной драмы «Большая руда» в институте металлургического машиностроения. Также 24 марта состоятся встречи с ведущим Антоном Комоловым, блогером Артуром Шарифовым и актрисой Марией Шалаевой.

Детей приглашают на мастер-классы центра самоопределения «Кавардак», которые пройдут на заводах «Кока-Кола», «Бабаевский» и булочном комбинате «Черемушки». Маленькие гости займутся фотографией, журналистикой и архитектурой.

Источник: Организаторы мероприятия