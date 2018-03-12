В Москве и Санкт-Петербурге пройдут единственные показы фильма «Мандарин» режиссера Шона Бэйкера. В основе сюжета — рождественская история о двух транссексуалах и одном таксисте в Лос-Анджелесе.

Спецпоказ картины в Санкт-Петербурге состоится 13 марта в 20:00 в Кино&Театр в Англетере. Купить билеты можно здесь.

На следующий день, 14 марта, фильм представит кинокритик Денис Рузаев в Каро Октябрь в Москве. Билеты продаются на сайте кинотеатра. Фильм идет на языке оригинала с русскими субтитрами. После показа запланировано обсуждение картины.

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