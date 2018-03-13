Из-за морозной погоды работу 19 московских катков продлили еще как минимум на неделю. Сезон во всех парках планировали закрыть 11 марта.

Среди площадок, которые проработают до 18 марта, значатся парки «Фили», «Дубки», «Северное Тушино» и «Красная Пресня», парк Дружбы и 50-летия Октября, Бабушкинский, Измайловский, Таганский и Лианозовский парки, парк на Ангарской улице и Северного речного вокзала, а также усадьбы Воронцово, Люблино, Деда Мороза и музей-усадьба «Коломенское».

В «Сокольниках», саду имени Баумана и усадьбе Воронцово можно будет кататься до тех пор, пока позволяют погодные условия.

Катки в парке Горького, саду «Эрмитаж» и в сквере в Олонецком проезде закрыты с 12 марта.

Источник: сайт мэра Москвы