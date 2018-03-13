На площадке Nol на станции метро «Дубровка» 30 и 31 марта состоится выставка современного искусства Art.Who.Dark, которую сопроводят выступления музыкантов и театральные перформансы.

Команда проекта уже в восьмой раз предоставит молодым художникам возможность показать свои работы. Среди участников, например, значатся Антон Бунденко, команда (IN)side project и арт-объединение Sense.

Публикация от FUTUREISNOWN (@futureisnown) Янв 20, 2018 в 8:00 PST

Актеры «Мастерской Брусникина» и Gogol School представят перформанс под названием «Точка невозврата» о выборе между материальным и духовным. После него зрителям предложат поучаствовать в 40-секундном ритуале «Пока горит олень», в ходе которого авторы «остановят время, движение, свет и звук».

Музыкальное наполнение пространства взяли на себя провокационная рэперша «На лицо», Кедр Ливанский, уфимское хаус-трио «Лауд», андерграундный рэпер Kreem, резидент «Мастерской» Ивана Дорна группа [О], дуэт VIP (Vanessa i Pavlik Kuznetsov) и диджей Sickdisco.

Полная программа мероприятий доступна на сайте выставки. Входной билет на один день обойдется в 900 рублей. Билет на два дня Art.Who.Dark стоит 1 400 рублей.

Источник: сайт мероприятия