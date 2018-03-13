На сайте FIFA начали продавать билеты на чемпионат мира по футболу в порядке живой очереди. Очередной этап реализации билетов продлится по 3 апреля.

В продажу поступили билеты на все матчи, кроме финала и встречи Аргентины и Исландии. FIFA рекомендует поторопиться, так как вновь ожидается большой спрос и билеты, скорее всего, быстро раскупят.

Чемпионат мира по футболу 2018 пройдет с 14 июня по 15 июля. Матчи турнира примут Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Сочи.

Источник: FIFA