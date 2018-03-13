3 апреля в парке Горького откроется школа «Силы ветра» для капитанов яхт.

Занятия рассчитаны на три месяца и соответствуют международным стандартам обучения. Теории хватит, чтобы получить права на управление яхтой.

«Мы убеждены, что регаты — доступный способ путешествовать с друзьями, а выходные под парусом в городской черте могут быть такой же естественной частью лайфстайла жителей Москвы, как идея выпить в баре в пятницу», — прокомментировали открытие школы ее представители.

Встречи будут проходить по вторникам в 19:00 в лектории в арке главного входа в парк. Стоимость курса составляет 24 900 рублей. Запись в текущий набор уже открыта. Следующий состоится летом.

Источник: «Сила ветра»