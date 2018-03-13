The Village предоставит три гранта на обучение в Московской школе кино на курсе «Новые медиа».

Обучение продлится с 4 апреля по 10 июля в центре дизайна Artplay в Москве. Учащимся расскажут, как создавать, продвигать и продавать видеоконтент «в эпоху перепостмодерна». В программе значатся занятия по сторителлингу, драматургии и сценарному мастерству, сегментации аудитории, формированию команды, управлению проектами и оптимизации бюджета. Выпускники смогут создавать видео для онлайн-кинотеатров, СМИ, социальных сетей и образовательных платформ.

Желающим получить грант предлагается снять ролик длительностью от 30 до 60 секунд о том, почему необходимо читать The Village. Прием заявок продлится по 23 марта, победителей объявят 25 марта.

Автор лучшей работы получит полную компенсацию стоимости обучения на курсе в Московской школе кино. За второе место предусмотрена скидка 50 %, а за третье — 25 %. Сейчас стоимость курса «Новые медиа» составляет 150 тысяч рублей. С 1 апреля она поднимется до 160 тысяч.