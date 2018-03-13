Спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой предложил строить в России больше кинотеатров, чтобы способствовать развитию отечественного кино.

По его словам, сейчас в стране насчитывается 4,2 тысячи экранов на 146 миллионов населения. В пример он привел Францию, где на 80 миллионов жителей приходятся около 7 тысяч экранов. Это втрое больше, чем в России.

Швыдкой также отметил, что отдельные фильмы вроде «Движения вверх», собирающие кассу в прокате, нельзя назвать индустрией. «Чтобы работала индустрия, нужно создать большую экономическую среду. Кино — это производство и бизнес, оно требует экономической свободы», — добавил он.

Источник: ТАСС