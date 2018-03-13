С 31 марта по 1 апреля в Москве состоится Waacking-фестиваль Smack'n'whacK.

В фестивале примут участие танцоры не только из России, но и из Италии, Германии, Норвегии, Швейцарии, Чехии, Украины и Казахстана. На его площадках пройдут танцевальные баттлы, перформансы, выступления команд, а также серия танцевальных мастер-классов.

Например, 30 марта гости мероприятия увидят танцы и баттлы в номинациях Waacking KIDS (дети до 12 лет) и Waacking Begginers (начинающие waacking-танцоры. А 1 апреля танцоры будут состязаться в номинациях Waacking pro (опытные танцоры) и waackSHOW (соревнования команд по три-пять человек с заготовленными танцевальными постановками в стиле waacking).

С расписанием, временем и датами выступлений, а также адресами площадок фестиваля можно ознакомиться здесь.

Вакинг — танцевальное направление, зародившееся в 70-е годы XX века как часть клубной культуры США.

Источник: организаторы фестиваля