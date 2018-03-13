Ко Дню работника культуры 25 марта в сети «Москино» покажут фильмы о режиссерах, певцах, музыкантах и других представителях творческих профессий.

Их можно будет посмотреть в кинотеатрах «Березка», «Вымпел», «Искра», «Молодежный», «Полет», «Салют», «Сатурн», «Спутник» и «Тула».

Всего состоится девять кинопоказов. С экранов свои хиты исполнят Людмила Гурченко и Алла Пугачева в фильмах «Аплодисменты, аплодисменты…» и «Женщина, которая поет», Александр Панкратов-Черный споет про чемоданчик в картине «Мы из джаза», Алексей Баталов будет ходить по канату в сказке «Три толстяка», а Леонид Филатов — бороться за постановку спектакля в фильме «Успех».

Вход на все сеансы свободный по предварительной регистрации. С расписанием кинопоказов можно ознакомиться здесь.

День работника культуры в России отмечают с 2008 года.

Источник: официальный сайт мэрии Москвы