«Каро Октябрь» отменил показ фильма о трансгендерах «Мандарин»
Кинотеатр «Каро Октябрь» отменил единственный показ фильма «Мандарин», который должен был состояться сегодня, 14 марта, в 19:30.
Лента режиссера Шона Бейкера, снятая на iPhone 5S, рассказывает о двух трансгендерах и одном таксисте в Лос-Анджелесе.
По словам организаторов, отмена произошла по техническим причинам. Не состоится также и дискуссия, запланированная после кипоказа. Деньги за билеты гостям обещают вернуть в ближайшее время.
В разговоре с The Village представители кинотеатра отметили, что кинопоказ переносить не будут.
Вчера, 13 марта, «Мандарин» показали в Санкт-Петербурге.
Источник: Facebook
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