Кинотеатр «Каро Октябрь» отменил единственный показ фильма «Мандарин», который должен был состояться сегодня, 14 марта, в 19:30.

Лента режиссера Шона Бейкера, снятая на iPhone 5S, рассказывает о двух трансгендерах и одном таксисте в Лос-Анджелесе.

По словам организаторов, отмена произошла по техническим причинам. Не состоится также и дискуссия, запланированная после кипоказа. Деньги за билеты гостям обещают вернуть в ближайшее время.

В разговоре с The Village представители кинотеатра отметили, что кинопоказ переносить не будут.

Вчера, 13 марта, «Мандарин» показали в Санкт-Петербурге.

Источник: Facebook