После перерыва в пять месяцев на YouTube-канале веб-сериала «Mr. Freeman» вышел новый эпизод. Его посвятили памяти астрофизика Стивена Хокинга.

В новом выпуске мистер Фримен рассказывает о приснившемся ему идеальном мире с умными людьми, бесплатным Wi-Fi и роботами, выращивающими еду «для двуногих». Проводником в технологический рай выступило божество, которое оказалось увеличенной версией самого Фримена. Оно намекнуло, что сделать этот мир реальным может только некая игра.

14 марта в Кембридже на 77-м году жизни скончался английский физик-теоретик Стивен Уильям Хокинг. Он изучал теорию возникновения мира в результате Большого взрыва и известен по книгам «Краткая история времени», «Черные дыры и молодые вселенные» и «Мир в ореховой скорлупке».

Источник: YouTube