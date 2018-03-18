На территории фудкорта «Экомаркета» в Коньково вновь пройдут Really FreeMarket, на котором можно будет обменяться ненужными вещами.

Гости могут принести одежду, обувь, игрушки, спортинвентарь, посуду, кухонную утварь, технику и товары для творчества. Внимание участников обращают на то, что все вещи должны быть чистыми.

Если забрать одну вещь захотят сразу несколько посетителей, ее разыграют в «камень-ножницы-бумага» под надзором фримаркет-секундантов.

Фримаркет будет работать 24 марта с 13:00 до 17:00. На это время организаторы подготовили также развлекательную программу. Например, детей займут раскрасками, а для взрослых проведут мастер-класс японскому искусству фуросики. Кроме того, гостей приглашают на лекцию-викторину «10 привычек, сберегающих природу и ваши деньги» с экопризами.

Для участия во фримаркете нужно зарегистрироваться здесь.

Источник: Представители «Экомаркета»