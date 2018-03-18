Студия «Арт Динамикс» в центре современного искусства «Марс» запускает первую серию семинаров «Как обмануть полиграф? Методы выявления лжи», где расскажут о тестировании на «детекторе лжи».

Судебный эксперт-полиграфолог Андрей Миллер и психолог-полиграфолог Андрей Лосев расскажут, как правильно подготовиться к тестированию, защитить себя от манипуляций и о приемах полиграфологов. Гостей научат распознавать ложь и объяснят, как применяется гипноз.

Во второй части программы для участников проведут наглядную проверку человека на полиграфе, с разбором результатов диаграммы и заключениями специалистов.

Ближайшие даты проведения семинара — 20 и 27 марта. Билеты можно приобрести здесь.

Ранее The Village рассказывал, как распознать ложь.

Источник: Организаторы семинара