Disney 31 марта проведет киноконцерт «Волшебные мелодии» в Большом зале Московской консерватории.

Зрителям покажут фрагменты анимационных фильмов Disney, мелодии из которых будут синхронно исполняться большим симфоническим оркестром на сцене вживую. Дирижировать будет Эрнст Ван Тил.

В программе: музыка из мультфильмов «Холодное сердце», «Король Лев», «Русалочка», «Красавица и чудовище», «Мулан», «Аладдин», «Покахонтас».

Купить билеты на киноконцерты в 15:00 и 19:00 можно здесь.

Источник: организаторы мероприятия