Британский совет объявил об отмене ряда мероприятий, запланированных на эту неделю в Москве.

Изменения коснулись лекции «Менеджмент музыкальных артистов» Грэхэма Джексона, намеченной на среду, 21 марта. А в пятницу, 23 марта, не состоится вечеринка Selector Live и лекция Джона Макграта о международном Манчестерском фестивале.

О причинах отмены мероприятий в организации не сообщили. Остальные события пройдут по плану.

Ранее из-за скандала с отравлением экс-разведчика Сергея Скрипаля Великобритания решила выслать 23 российских дипломата, проигнорировать чемпионат мира по футболу и усилить досмотр частных самолетов. В ответ на действия Лондона Россия вышлет 23 дипломата. Также свою работу остановят консульство Великобритании в Петербурге и Британский совет.

Источник: Британский совет