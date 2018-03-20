«Бритва от народа» для Грудинина и Дудя
Онлайн-издание Sports.ru представило мини-игру по мотивам спора главного редактора сайта Юрия Дудя с политиком Павлом Грудининым.
Кандидат в президенты обещал сбрить усы, если наберет меньше 15 % голосов на выборах, но после проигрыша поставил новое условие: теперь Дудь должен публично признать выборы честными. Неумение политика держать слово уже осудили в соцсетях. Пользователи устроили флешмоб #ГрудининСбрейУсы.
Если бы Дудь проиграл спор, ему бы пришлось побриться налысо. Пока обрабатывались бюллетени, он уже успел рассмотреть несколько вариантов новой стрижки.
На сайте Sports.ru пользователи могут разыграть оба возможных исхода спора — сбрить усы Грудинину или побрить Дудя налысо.
Источник: Sports.ru
КомментарииПодписаться