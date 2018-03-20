Онлайн-издание Sports.ru представило мини-игру по мотивам спора главного редактора сайта Юрия Дудя с политиком Павлом Грудининым.

Кандидат в президенты обещал сбрить усы, если наберет меньше 15 % голосов на выборах, но после проигрыша поставил новое условие: теперь Дудь должен публично признать выборы честными. Неумение политика держать слово уже осудили в соцсетях. Пользователи устроили флешмоб #ГрудининСбрейУсы.

Публикация от Mary EnglishTeacher (@marry.nos) 19 Мар 2018 в 5:52 PDT

Если бы Дудь проиграл спор, ему бы пришлось побриться налысо. Пока обрабатывались бюллетени, он уже успел рассмотреть несколько вариантов новой стрижки.

Публикация от Юрий Дудь (@yurydud) 19 Мар 2018 в 10:34 PDT

На сайте Sports.ru пользователи могут разыграть оба возможных исхода спора — сбрить усы Грудинину или побрить Дудя налысо.

Источник: Sports.ru