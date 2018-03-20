31 марта в Москве состоится фестиваль научного экзорцизма «Инсендио!» о лженаучных представлениях и объясняющих их научных методах.

С 14:00 на территории Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» все желающие смогут прослушать четыре лекции от кандидатов наук и научных журналистов. Спикеры расскажут, как воспроизвести сверхъестественные явления, предсказывают ли атомы гелия будущее, в чем заключается феномен «свободы воли» и как сохранять критическое мышление при давлении авторитетов.

Фестиваль закроет презентация книги «Защита от темных искусств. Путеводитель по миру паранормальных явлений» видеоблогера и одного из спикеров Александра Панчина.

Вход на все мероприятия бесплатный, но требуется регистрация.

Источник: «Курилка Гутенберга»