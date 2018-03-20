Китайский холдинг Tencent и студия PUBG Corp. объявили о международном запуске мобильной версии онлайн-шутера PlayerUnknownʼs Battlegrounds. Приложение уже можно скачать на iOS и Android.

Возможность играть с владельцами компьютеров и консолей в приложение не добавили, но масштаб оригинала сохранился. Игрокам доступна одна карта 8 на 8 километров со 100 пользователями на уровне, но с урезанной графикой.

В отличие от основной версии PUBG Mobile бесплатна для загрузки. Для ее установки потребуется как минимум iOS 9 или Android 4.3, а также 900 мегабайт свободной памяти.

Оригинальная PUBG работает только на Windows. Согласно статистике Steam, максимальное количество человек, одновременно играющих в PUBG, составляет около 1,5 миллиона человек.

Источник: представители PUBG