Государственный центральный музей современной истории России будет работать бесплатно в день своего рождения, 21 марта. Билет для входа в выставочные залы можно будет получить в кассе.

Сейчас в музее работает выставка «Россия. XXI век: вызовы времени и приоритеты развития». Помимо нее, можно посетить экспозиции, которые поведают об истории страны с середины XIX до начала XX века. Также в течение года будут открываться залы с выставками, посвященными периоду с 1905 по 1985 год.

Помимо бесплатных залов, гости могут также посетить платную экскурсию по экспозиции, посвященной современной истории России. Начало сеансов в 18:30 и 19:30. В честь дня рождения экскурсия будет доступна по сниженной цене — 150 рублей. Обычно посетители платят 250 рублей за билет в музей и 300 рублей за экскурсию.

Днем рождения музея считают 21 марта 1917 года. В этот день председателю исполкома Московских общественных организаций предложили создать в столице Музей революции. Также в 2018 году исполняется 20 лет с того момента, как Музей революции переименовали в Музей современной истории России.

Источник: официальный сайт мэра Москвы