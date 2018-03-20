С 31 мая по 3 июня в павильоне № 75 на ВДНХ впервые пройдет международный фестиваль «Интермузей-2018». Ранее его проводили в центральном выставочном зале «Манеж».

Фестиваль станет 20-м по счету, его ключевая тема — «Музеи и общество». В мероприятии поучаствуют около 400 музеев, отобранных в рамках четырех номинаций, включая проекты, направленные на межрегиональное или социальное взаимодействие, а также просветительские и научно-исследовательские музейные проекты.

Жюри фестиваля,которое возглавит президент Пушкинского музея Ирина Антонова, подведет итоги первого этапа конкурса в середине апреля. По его результатам станут известны музеи, которые представят свои проекты в экспозиционном пространстве.

Источник: агентство «Москва»