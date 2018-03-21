На московском фестивале Park Live выступит российская фолк-рок-группа The Hatters. Музыканты появятся на сцене 28 июля.

Во второй день фестиваля в парке Горького также выступят шведы Туве Лу и трип-хоп-группа Little Dragon. Хедлайнерами стали британцы Gorillaz.

Впервые фестиваль продлится три дня — с 27 по 29 июля. В остальные дни на сцене появятся Massive Attack, Иван Дорн, Дэвид Гетта, Трики, Bonobo, Young Fathers и другие.

Источник: Park Live