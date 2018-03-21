Ежегодный благотворительный фестиваль «Пасхальный дар» пройдет с 7 по 15 апреля. Желающие смогут пожертвовать нуждающимся деньги, сделать подарки, а также узнать о работе благотворительных фондов и присоединиться к ним.

В этом году фестиваль #ПасхальныйДар пройдет с 7 по 15 апреля. Готовим 38 площадок по всему городу. Особенность фестиваля - в благотворительности. Вы сможете узнать о работе фондов, пожертвовать деньги и подарки нуждающимся, помочь бездомным животным. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 20 марта 2018 г.

Впервые на фестивале можно будет помочь и животным — благотворительные акции московских приютов пройдут на Тверском бульваре. У памятника Клименту Тимирязеву проведут лекции о том, как правильно заботиться о домашних питомцах и выбрать нового друга в приюте.

На сценах в Камергерском переулке, на Профсоюзной улице и площади Юности в Зеленограде поставят спектакли по мотивам «Конька-горбунка» и «Сказки о царе Салтане». А на Манежной площади и площади Революции гостей ждут выступления инклюзивных театров — номинантов премии «Золотая маска».

Большинство площадок будет работать с 11:00 до 20:00 в будни, а с пятницы по воскресенье — до 21:00.

Источник: Сайт мэра Москвы