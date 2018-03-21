На фестивале «Пасхальный дар» помогут животным и покажут инклюзивные спектакли
Ежегодный благотворительный фестиваль «Пасхальный дар» пройдет с 7 по 15 апреля. Желающие смогут пожертвовать нуждающимся деньги, сделать подарки, а также узнать о работе благотворительных фондов и присоединиться к ним.
Впервые на фестивале можно будет помочь и животным — благотворительные акции московских приютов пройдут на Тверском бульваре. У памятника Клименту Тимирязеву проведут лекции о том, как правильно заботиться о домашних питомцах и выбрать нового друга в приюте.
На сценах в Камергерском переулке, на Профсоюзной улице и площади Юности в Зеленограде поставят спектакли по мотивам «Конька-горбунка» и «Сказки о царе Салтане». А на Манежной площади и площади Революции гостей ждут выступления инклюзивных театров — номинантов премии «Золотая маска».
Большинство площадок будет работать с 11:00 до 20:00 в будни, а с пятницы по воскресенье — до 21:00.
Источник: Сайт мэра Москвы
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