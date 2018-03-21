На «Яндекс.Афише» пройдет акция «Театр.Go», приуроченная к Международному дню театра. Зрители смогут купить билеты со скидкой до 90 %.

Распродажа начнется в полночь 26 марта и завершится ровно через двое суток. В акции участвуют Центр имени Мейерхольда, Театр имени Пушкина, «Сатирикон», «Театр имени Ленсовета» и другие площадки в разных городах России. Полный список событий, на которые будут продаваться билеты со скидками, появится на «Яндекс.Афише» 25 марта.

Акция проводится второй раз совместно с Radario — техническим партнером «Яндекса» по реализации билетов.

Источник: «Яндекс.Афиша»