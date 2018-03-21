Организаторы объявили лайнап музыкального фестиваля «Боль». В 2018 году он пройдет 10–11 июня в пространстве Main Stage на Дубровке.

Среди иностранных гостей значатся эстонский рэпер Томми Кэш, британские группы Slaves, Shame, Cabbage и HMLTD, а также американцы The Soft Moon.

Русский лайнап пополнили Motorama, Хаски, Гречка, Антоха МС, «ГШ», Summer of Haze, «Дом престарелых аутистов» и другие. Всего в программе больше 30 артистов.

Билеты уже в продаже. Абонемент на два дня можно купить за 2 700 рублей.

Источник: Pop Farm