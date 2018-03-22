Московский зоопарк 29 марта проведет лекцию о северных морских котиках, живущих на территории парка.

«Морские котики живут в Московском зоопарке много лет. Несмотря на то, что кормление и тренинги этих животных проходят в бассейнах, которые доступны для обзора посетителям, за одно посещение невозможно познакомиться со всеми аспектами жизни этих уникальных ластоногих», — рассказали о мероприятии в зоопарке.

Ведущей встречи станет зоолог отдела аквариум Московского зоопарка Вера Сочина. Гости узнают, сколько морских котиков живет в столичном зоопарке, чем они отличаются и как меняются их поведение и взаимоотношения друг с другом и с тренерами. Лектор также расскажет об уходе, обучении и кормлении животных.

Мероприятие начнется в открытом лектории в 19:30 и проводится для слушателей старше 16 лет. Для участия необходима регистрация.

Источник: Московский зоопарк