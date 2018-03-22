В клубе Squat 3/4 в ночь с субботы на воскресенье, 7 апреля, пройдет очередная вечеринка Loshadka Party.

В музыкальной программе — выступление группы «Невидимка». Гостей ждут диджей-сеты от Kirill Vychkin, Romsta, Blondie Bond, Kosinus, E-Zoom, Estrin и Pavel Petel.

Коллективы Fashion Dolls, Taboo Show и Masters of sex также подготовили шоу и перформансы. Здесь же организуют интерактивную зону удовольствия.

Старт вечеринки в 23:30, а окончание намечено на 6:30 следующего дня. Билеты стоимостью 1000 рублей можно приобрести только на входе в клуб. Заранее доступны только билеты в вип-зону, они доступны здесь. На входе действуют фейсконтроль и дресс-код.

Loshadka Party — это серия эпатажных вечеринок, которые стартовали в Санкт-Петербурге в 2009 году. Мероприятие известно своим фрик-шоу, контрастной музыкальной программой и громкими привозами.

Источник: Организаторы Loshadka Party