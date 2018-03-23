Основатель научно-популярного фестиваля Geek Picnic Николай Горелый заявил об уходе из проекта. Решение он объяснил изменившимися убеждениями, которые больше не совпадают с идеологией мероприятия.

Отвечать за концепцию Geek Picnic и курировать его содержательную часть будет экспертный совет. В его состав вошли биолог Александр Панчин, астрофизик Сергей Попов, физик Евгений Цыганков, директор по стратегическому маркетингу «Яндекса» Андрей Себрант, писатель Джеймс Баррат, художник и теоретик искусства Дмитрий Булатов, а также обладатель бионического протеза Найджел Экланд.

Теперь Горелый займется организацией мультидисциплинарного киберспортивного чемпионата для любителей CyberHack. Мероприятие, призовой фонд которого составит 30 миллионов рублей, намечено на 2019 год. Ожидается, что чемпионат посетят более 50 тысяч человек.

В этом году фестиваль пройдет 10–11 июня в музее-заповеднике «Коломенское» в Москве и 4–5 августа в Пулковском парке в Санкт-Петербурге. Темой Geek Picnic на этот раз станет Human evolution, а программу разделят на несколько направлений, среди них — биотехнологии, космос, искусственный интеллект, техноэтика, блокчейн и криптовалюты. На каждую из тем прочтут лекции известные ученые.

Здесь же представят арт-объекты в стиле ретрофутуризма и интерактивные инсталляции. В числе прочего на фестивале планируются первое в России шоу дронов в открытом небе и битва 100-килограммовых роботов. Билеты уже доступны для продажи здесь.

Источник: Организаторы Geek Picnic