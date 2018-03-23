В Государственном центре современного искусства 24 марта пройдет презентация международного проекта популяризации медиаискусства «Артификация». Мероприятием занимается творческое объединение m_division из Санкт-Петербурга, создатели фестиваля современного искусства и музыки Gamma.

Кураторы объявят опен-колл для художников, работающих в области синтетических практик. Цель проекта, как говорят его организаторы, — «поддержать новейшие течения в современном искусстве и создать условия для творческих коллабораций и международного сотрудничества». Так, участники прошлогодней «Артификации» реализовали свои проекты на фестивале Gamma в категориях паблик-арт, медаискусство, архитектура и ресайкл. В заключительной части программы берлинская аудиовизуальная художница Даша Раш и Станислав Глазов (студия Licht Pfad) представят совместный перформативный проект Antarctik Tak. Вход на «MediArtExposé. Артификация» — свободный, по предварительной регистрации.

После презентации «Артификации» в клубе «Газгольдер» состоится премьера проекта Mixed, участие в котором примут питерская промогруппа m_division, лейбл Slowdance и Artypical. Гостей ждут экспериментальные электронные лайвы, аудиовизуальные перформансы и техно. Выступят здесь и локальные артисты: Varvara, София Родина, Palekh, Art Crime.

Вечеринка Mixed начнется в 21:00 и закончится в полдень следующего дня. Билеты в ограниченном количестве доступны здесь.

Источник: организаторы мероприятия