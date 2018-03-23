Пользователи соцсетей опубликовали фотографии с горнолыжного курорта «Роза Хутор» в Сочи, на котором снег покрыло слоем желтого песка. Отдыхающие сравнивают песчаные пейзажи с фильмами о Марсе и постапокалипсисом.

Публикация от EGOR09 (@naldeevsunnysnowysochi) 23 Мар 2018 в 4:16 PDT

Не удивляйтесь, это не пески, это снег в Сочи. pic.twitter.com/vTUuRPCeQY — Valentyna Vashchenko (@ValentynaVashc2) 23 марта 2018 г.

Публикация от Маргарита Альшина (@margarita_alshina) 23 Мар 2018 в 4:49 PDT

Песок выпал вместе с осадками. Предположительно, его принесло ветром из Северной Африки. По словам представителей «Розы Хутор», это не мешает лыжникам и сноубордистам кататься.

Утром на греческом острове Крит началась песчаная буря. В отличие от Сочи, буря и высокая температура воздуха неблагоприятно сказываются на самочувствии жителей.