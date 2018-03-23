Жёлтый снег в Сочи
Пользователи соцсетей опубликовали фотографии с горнолыжного курорта «Роза Хутор» в Сочи, на котором снег покрыло слоем желтого песка. Отдыхающие сравнивают песчаные пейзажи с фильмами о Марсе и постапокалипсисом.
Песок выпал вместе с осадками. Предположительно, его принесло ветром из Северной Африки. По словам представителей «Розы Хутор», это не мешает лыжникам и сноубордистам кататься.
Утром на греческом острове Крит началась песчаная буря. В отличие от Сочи, буря и высокая температура воздуха неблагоприятно сказываются на самочувствии жителей.
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