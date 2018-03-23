24 марта в Государственной библиотеке иностранной литературы имени Рудомино начнутся «Дни франкофонии».

«В этом году программа будет очень насыщенной: более 45 мероприятий. Многие посольства поддержали это мероприятие и за один день у нас будет охвачен весь спектр франкофонии», — пояснила руководитель спецпроектов культурного центра «Франкотека» Татьяна Семененко.

В первый же день фестиваля в библиотеке выступит канадский поэт, рэп- и слэм-исполнитель MC June. Также «Иностранка» организует встречи с такими авторами, как Салим Баши и Камилла Лоранс.

Фестиваль продлится до 6 апреля. За это время в библиотеке проведут уроки французского языка для разных уровней и открытый лекторий. Также пройдет кинофестиваль, на котором режиссер Стефан Фонкинос представит свой фильм «Ревнивая» с Карин Вьяр.

Кроме того, планируется открытие испаноязычного культурного центра.

Источник: агентство «Москва»