Полиция сорвала концерт твинкл-эмо-группы Aesthetics across the color line в клубе Kosovo Pole у станции метро «Преображенская».

Сотрудники правоохранительных органов явились в клуб под конец вечеринки. По словам очевидцев, они прервали выступление музыкантов и начали обыскивать посетителей, не выпуская людей на улицу.

«Milesmorales вышли, и вся эта тема началась. В один момент приехали копы и начали выборочно шмонать. По поводу того, что что-то есть у кого-то. Видать, забрали по этому же поводу», — рассказал The Village вокалист Aesthetics across the color line Влад Зайцев.

По данным Sudwave, на концерте задержали двух человек. Предполагается, что их доставили в Преображенское или Богородское ОВД.

