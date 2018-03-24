Обновлено: добавлен комментарий пресс-секретаря избирательного штаба Грудинина

Бывший кандидат в президенты Павел Грудинин выполнил условия пари, заключенного с журналистом Юрием Дудем, и сбрил усы.

Публикация от Павел Грудинин (@grudinin2018) 24 Мар 2018 в 2:25 PDT

Грудинин отметил, что не согласен с результатами выборов, однако «дал слово — значит, надо его сдерживать».

Аналогичное фото появилось и на официальной странице Грудинина-кандидата в инстаграме, однако вскоре по неизвестным причинам пост удалили.

UPD (14:18): Пресс-секретарь КПРФ и избирательного штаба Грудинина Александр Ющенко заявил, что аккаунт, на котором изначально появилась фотография, не является официальным. По информации Ющенко, политик усы пока не сбривал.

Ранее Грудинин пообещал Дудю сбрить усы, если наберет меньше 15 % голосов на выборах президента. После проигрыша пари он поставил новое условие, согласно которому журналист сперва должен публично признать выборы честными. Неумение политика держать слово осудили в соцсетях, устроив флешмоб #ГрудининСбрейУсы.

Накануне Центризбирком огласил окончательные результаты выборов, согласно которым Грудинин получил 11,77 % голосов.

Источник: Павел Грудинин