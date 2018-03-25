На ВДНХ 26 апреля откроется «Музей моды» историка моды и телеведущего Александра Васильева. В течение года в павильоне №16 «Гидрометеорология» пройдут три выставки, посвященные историческому костюму ХХ веку.

На первой экспозиции «Весна и мода» покажут одежду с трафаретными рисунками, газовые косынки, пышные юбки в стиле new-look, набивной ситец, шифон, крепдешин и креп-жоржет. Гостям представят около 200 предметов: платья, аксессуары, фотографии, открытки и другие памятные вещи из коллекции Александра Васильева. Увидеть здесь можно будет вещи от Dior, Patou, Lanvin, Cardin, а также от отечественных дизайнеров.

«Множество представленных экспонатов будут связаны с именами знаменитых певиц, актрис и балерин. И, конечно, большую часть выставки составят платья советского периода, сшитые из трофейной ткани, созданные частными портнихами или в ателье, приобретенные в отечественных универмагах», — добавил Васильев.

Выставка продлится до 15 июля, после чего ее сменят экспозиции «Пляжная мода» и «Гламур 80-х».

Источник: представители музея