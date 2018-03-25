В павильоне № 75 на ВДНХ в рамках года Японии в России 28-29 апреля пройдет седьмой фестиваль японской культуры Hinode Power Japan.

На протяжении двух дней фестиваля за музыку будет отвечать японский рок-бэнд Yasuharu Takanashi & Yaiba. Выступит, кроме того, российская сэйю —голосовая актриса, озвучивающая персонажей аниме, видеоигр и фильмов — Jenya. В один из дней девушка также расскажет об особенностях субкультуры стимпанк.

В образовательной программе — лекция инженера-робототехника Томотака Такахаси о трендах в робототехнике. Посетителей любого возраста научат базовым японским словам и произношению. Кроме того, гости увидят, как создаются картины тушью в технике монохромной живописи. А для тех, кто увлекается японскими комиксами, запланирован мастер-класс по рисованию манги.

Развлекательную программу разнообразят мастер-классы по оригами, живописи и японской каллиграфии. Занять себя можно будет настольными играми и японскими головоломками — риичи-маджонг, гомоку, рэндзю, сеги. Nintendo откроет в павильоне зону с видеограми.

Тем временем любителям японской анимации покажут премьеры аниме. Отдельную площадку фестиваля оборудуют для занятий спортом. Помимо показательных выступлений восточных единоборств — иайдо, айкидо, кэндо, сумо, здесь можно поучаствовать в боевых мастер-классах и игровых поединках.

Помимо вышеперечисленных активностей, в пространстве организуют выставку-продажу японской одежды, продуктов и техники. Поесть после занятий и мастер-классов можно в зоне фудкорта, где японские рестораны представят авторские блюда. Здесь же можно попробовать стритфуд.

Билеты на двухдневный праздник продаются здесь.

Источник: организаторы Hinode Power Japan