4 апреля «Электромузей в Ростокино» открывает выставку «Я не робот». Зрители увидят работы об иллюзорности границы между частным и публичным в интернете.

Художники изучат взаимодействие, на первый взгляд, противоположных понятий — машинный разум и человеческий разум, виртуальное и реальное. Также на выставке рассмотрят интернет-пользователя как набор данных для обмена, а общение в сети — как вторичное по отношению к общению с алгоритмами.

Проект завершится 1 июня. Стоимость билета — 100 рублей.

Источник: «Выставочные залы Москвы»